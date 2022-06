1ª Corrida Pela Vida do HB Onco arrecada R$ 78 mil, que serão investidos no tratamento de seus pacientes oncológicos

A 1ª Corrida Pela Vida do HB Onco resultou numa arrecadação de R$ 78 mil, que serão investidos integralmente na assistência e tratamento dos pacientes oncológicos. O valor foi divulgado, nesta segunda-feira (27), pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme) através de suas redes sociais e canais de comunicação com a sociedade e seus colaboradores.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, destacou, em vídeo que acompanha o anúncio da arrecadação, que o objetivo da fundação é consolidar-se como grande centro em oncologia. “Nós não temos em nossa região uma instituição referência em tratamento de câncer, tendo as pessoas que serem encaminhadas para Barretos ou Jaú. Queremos atender a nossa população através do SUS e saúde privada e complementar, evitando que tenha que se deslocar para outras regiões”, afirmou Dr. Jorge. “Eventos, como esta corrida, serão realizados para ampliar e fazer um grande centro de oncologia regional”, completou o diretor executivo.

Dr. Daniel Vilarim Araújo, oncologia clínico que coordena o HB Onco, ressalta que o serviço já tem uma estrutura muito boa, contudo é ampliar e melhorar a infraestrutura. “O tratamento de câncer é complexo, envolve múltiplas especialidades e custa caro. A gente vive em uma realidade onde o SUS é subfinanciado e a oncologia não é diferente. Estamos iniciando este trabalho de captar recursos para custear o tratamento, assim como melhorar nossa estrutura da instituição e falar sobre câncer para que a população esteja cada vez mais informada e a gente consiga aumentar a detecção precoce”, disse Dr. Daniel Vilarim.

Realizada no dia 22 de maio, a Corrida Pela Vida do HB Onco reuniu centenas de atletas. O intuito das diretorias da Funfarme e HB Onco é que a corrida aconteça anualmente, já que esta primeira edição foi um sucesso, com todas as inscrições encerradas bem antes do prazo final.

Saiba mais sobre o HB Onco

O HB Onco – Centro de Oncologia é o serviço voltado ao diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer do Hospital de Base. É formado por uma equipe multidisciplinar e conta com equipamentos e medicamentos de última geração. Além da assistência aos pacientes com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, dentre outros profissionais, o HB Onco é referência em pesquisa em oncologia, oferecendo sempre o melhor possível ao paciente.

Voltado ao atendimento de pacientes de convênios médicos, particulares e SUS, o HB Onco está localizado no bloco D do Hospital de Base, o que permite total integração com diversos outros serviços do complexo hospitalar, proporcionando tratamento e diagnóstico modernos e eficazes de todos os tipos de cânceres.