Saiba como funcionarão os serviços da Saev Ambiental neste final de semana e feriado

Em virtude do Decreto Municipal nº 13.010/2021, que transfere o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado na próxima quinta-feira (28/10) para a sexta-feira (29/10), e em razão do feriado de Finados, no dia 2 de novembro, próxima terça, a Saev Ambiental informa que alguns serviços prestados serão pontualmente suspensos.

A varrição de ruas será interrompida somente no dia de Finados, na terça-feira (2/11) e retornará normalmente na quarta-feira (3/11).

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” permanecerá fechado de sábado (30/10) a terça-feira, voltando a funcionar na quarta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.

Coleta de Lixo Comum e Seletivo

Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletivo (resíduos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Ecotudos

Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário, sem número.

Casa do Bosque

O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funcionará durante todo o final de semana e no feriado, das 7h às 19h.

A Casa do Bosque está localizada na Avenida Vale do Sol nº 5024 – bairro Vale do Sol.

Saev Plantão 0800

O serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950. A ligação é gratuita.