Prefeitura, ACV, Airvo e Sebrae lançam campanha de incentivo ao emprego

Ato integrou o calendário de comemoração do aniversário de 84 anos de Votuporanga

Através de uma união de esforços entre Poder Público, comércio, indústria e o Sistema S, a Prefeitura de Votuporanga, Associação Comercial, Airvo e Sebrae lançaram, nesta quarta-feira (18/8), a campanha “Novas Oportunidades”. Uma ação institucional voltada para incentivo ao emprego.

O ato integrou o calendário de comemoração do aniversário de 84 anos de Votuporanga e contou com a presença do prefeito Jorge Seba; secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; presidente da ACV, Carlos Ramalho Matta; diretor da Airvo, Sérgio Braga; o gerente regional do Sebrae, Marcos José Amancio; e o vereador Jurandir Silva, representando a Câmara Municipal.

Com vídeos que circularão pelas redes sociais gravados com a personagem Vick, que se reinventou na pandemia como empresária de brownies, a campanha tem entre seus objetivos conscientizar empresários a contratar quem mora em Votuporanga, recolocar no mercado de trabalho pessoas que perderam emprego e também a incentivar a abertura do próprio negócio.

“Na semana passada, lançamos o Comitê de Retomada Econômica, que prepara a nossa cidade para esse novo momento da economia. Naquela ocasião, apresentamos algumas propostas, entre elas, essa ação que tem por objetivo ajudar as pessoas a retornarem ao mercado de trabalho ou até aquelas que queiram ser donas do seu próprio negócio”, disse o secretário municipal, Rodrigo Beleza.

O prefeito Jorge Seba disse que o momento agora é de cuidar do planejamento dos novos tempos. “O momento é de muito otimismo aos novos tempos que virão. Cada instituição representada aqui tem um papel fundamental nessa campanha. Queremos que as pessoas se reinventem, que as empresas se reinventem, pois a pandemia nos ensinou isso. Sabemos que nas adversidades é que se constrói toda uma civilização. Vamos sair disso ainda mais fortes”, disse o prefeito Jorge Seba.

Representando a Câmara, o vereador Jurandir Silva falou sobre a importância da união. “A sociedade é heterogênea, por isso é importante essa união de instituições. A indústria e o comércio, junto com a classe trabalhadora, gera o resultado positivo para que as famílias tenham condições para sua subsistência. A Câmara Municipal apoia todas as ações como essa que alavancam a economia”.

“Essa campanha é muito oportuna, o momento requer ações inovadoras. Existe também o caminho do empreendedorismo, e essa é a missão do Sebrae, a orientar essas pessoas que querem criar o seu próprio negócio. Estaremos a disposição de todos para apoiá-los integralmente no planejamento para a conquista desse sonho”, disse Marcos Amancio, do Sebrae.

Sergio Braga, da Airvo parabenizou a iniciativa. “A Airvo, por representar um setor responsável pela geração de muitos empregos, parabeniza essa brilhante ideia, em um momento tão importante, para que possamos voltar ao normal.”

“Estamos saindo de uma pandemia, que ainda não acabou, queremos ajudar a fazer a recolocação no mercado de pessoas que perderam seus empregos. Tivemos uma campanha do Dia dos Pais com aumento de oito por cento nas vendas e isso nos proporcionou muito otimismo. Nós, da ACV, ficamos felizes com essa parceria. Sozinho não somos nada e unimos somos muito fortes. Votuporanga é diferenciada, realmente”, disse o presidente da ACV, Carlos Ramalho Matta.