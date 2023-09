Colisão traseira na Rodovia Euclides da Cunha em Valentim: veículo colide em motocicleta

Na tarde desta quarta-feira, dia 20, um acidente no trecho da Rodovia Euclides da Cunha em Valentim Gentil. Uma colisão traseira envolvendo um carro e uma motocicleta resultou em ferimentos leves para o condutor da moto, de 40 anos de idade

O acidente ocorreu quando o condutor do carro, em entrevista no local, relatou que estava trafegando em baixa velocidade devido ao tráfego na rodovia. No entanto, sua atenção foi momentaneamente desviada para um caminhão guincho estacionado no acostamento. Foi nesse momento de distração que ocorreu a colisão na traseira da motocicleta. Felizmente, o condutor da moto, apesar do susto, sofreu apenas ferimentos leves.

Ele estava consciente e orientado no momento em que a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga chegou ao local. Os socorristas prestaram atendimento imediato e encaminharam o motociclista para o pronto socorro de Valentim Gentil, onde recebeu os cuidados necessários.

Esse incidente serve como um lembrete da importância de manter a atenção constante ao volante, mesmo em situações de trânsito complicado. A segurança nas estradas deve ser sempre uma prioridade, e os motoristas são lembrados de evitar distrações e dirigir de maneira responsável.

REPORTAGEM: IAGO SINCERO para www.votunews.com.br