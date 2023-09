Santa Casa de Votuporanga é indicada ao Prêmio Líderes Regionais

Votação acontece no site https://online.forms.app/lidenoroestepaulista/premio2023 até o dia 8 de outubro

A Santa Casa de Votuporanga foi indicada, mais uma vez, para o Prêmio Líderes Regionais 2023, promovido pelo Lide Noroeste Paulista. A Instituição integra a lista na categoria Terceiro Setor, concorrendo com diversas entidades e associações, comprovando toda a qualidade e humanização do Hospital.

A Santa Casa foi selecionada após indicações de presidentes de Associações Comerciais, secretários de Desenvolvimento da região, membros dos Comitês de Gestão e patrocinadores do Lide. Agora, na segunda fase, a votação é aberta ao público e pode ser feita no site https://online.forms.app/lidenoroestepaulista/premio2023 até o dia 8 de outubro.

Os três nomes que receberem o maior número de votos em cada categoria serão eleitos finalistas e participarão da terceira e última etapa de escolha – dessa vez com os votos secretos dos membros dos Comitês de Gestão do Lide.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, falou da satisfação em integrar esse seleto rol. “Para nós, é uma honra sermos a única Santa Casa a ser indicada. É reflexo do nosso trabalho, da dedicação de médicos, colaboradores, parceiros e voluntários em promover atendimentos de qualidade e humanizados”, disse.

O resultado será divulgado no dia 7 de novembro, no Villa Conte Buffet, em Rio Preto, quando serão revelados os campeões das 13 categorias: Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem do Ano; Empresário do Ano, Empresária do Ano e Empresa do Ano.