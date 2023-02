Pela nona rodada, da Série A3, as duas equipes voltam a campo no sábado. Às 16h, o Votuporanguense visita o Red Bull Bragantino II, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Às 19h30 é a vez do Marília receber o EC São Bernardo, no estádio Bento de Abreu, em Marília.

G1