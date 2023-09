Atletas de Votuporanga brilham na 4º Corrida Evolua-se de Iturama

Entre os votuporanguenses no pódio, Karina Franzin, Luzia Aguiar, Robson Trindade, dentre outros.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga/SP conquistou resultados expressivos ao participar na tarde do último sábado (16.set), da 4ª Corrida Evolua-se, em Iturama/MG. Com percurso de 5 km, evento reuniu aproximadamente 160 atletas dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Um dos destaques foi Karina Franzin que segue voando baixo e chegou em 1º na categoria Geral; Andressa Alcantara conquistou a categoria 35/39 anos; Mara Costa faturou a categoria 50/54 anos; Luzia Aguiar chegou na frente na categoria 65/69 anos; Robson Trindade venceu a categoria 40/44 anos e Daniel Moretti a categoria 45/49 anos; Osmani Borba faturou a categoria 55/59 anos e para fechar a lista de campeões: Maurício Padilha conquistou a categoria ACD.

O pódio ainda contou com Jaciara Andrade que ficou em 2ª na categoria 45/49 anos; Eliete Guilherme conquistou a 2ª colocação na categoria 55/59 anos.

Outros votuporanguenses conquistaram boas marcas na prova, por exemplo, Pablo Kroetz ficou em 4º na categoria 40/44 anos; João Bocato ficou em 4º na categoria 45/49 anos; assim como Silvio Bocato que também faturou o 4º lugar na categoria 50/54 anos. Fernando Marques ficou em 5º na categoria 35/39 anos; Osmar Andrade chegou em 5º na categoria 50/54 anos; Vanessa Trindade ficou em 8ª na categoria 35/39 anos e Leandro Almeida em 11º na categoria 40/44 anos.

Próximos compromissos

Os atletas que contam com apoio da Secretara de Esportes e Lazer – que cede o transporte – se preparam para a próxima prova que ocorre no próximo dia 1º de outubro, em Buritama/SP. Diário de Votuporanga