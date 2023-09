Paulistão: Cavinho perde jogo de ida do mata-mata

Duelo do sub-11 acabou vencido pelo Novorizontino, por 1 a 0; jogo da volta acontece no domingo (24), na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense deixou escapar a possibilidade de abrir com o pé direito o mata-mata do Paulistão, sub-11, ao perder o primeiro duelo por 1 a 0 contra o Novorizontino, no último domingo (17.set), no Estádio José Antônio Rossi, em Iacanga/SP.

Dono de uma campanha extremamente regular na primeira fase, os jogadores comandados pelo técnico William Mello, que conquistaram a classificação antecipadamente, fizeram uma boa apresentação, inclusive, gerando diversas oportunidades de gol que não foram convertidas; por outro lado, o Novorizontino foi mais efetivo, aproveitou a chance que teve, furou a defesa alvinegra, e agora, virá para Votuporanga com a vantagem no placar.

O duelo da volta ocorre no próximo domingo (24), na Arena Plínio Marin.

União Cup

O Clube Atlético Votuporanguense também disputa a União Cup, nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14. Na manhã do último sábado (16), o CAV entrou em campo no Estádio Silvio Sales, em Catanduva/SP, contra os donos da casa.

No sub-10, o Cavinho lutou para virar a partida e venceu por 2 a 1; já no sub-12, a vitória foi maiúscula, 3 a 0 para o Votuporanguense; para fechar a rodada, o sub-14 empatou sem gols com os donos da casa.