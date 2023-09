Unidade permanece no local durante toda a semana oferecendo exames gratuitos de mamografia e de papanicolau.

A vereadora Sueli Friósi (Avante), aproveitou a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (18.set), para reforçar a conscientização, especialmente das mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce na maior eficiência para o tratamento do câncer. Para tanto, utilizou o seu tempo de fala na tribuna da Casa, para destacar que a sede do Poder Legislativo entrou de vez nessa luta.