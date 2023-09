Com apoio de Carlão, Valentim ganha usina móvel de reciclagem

Valentim Gentil e mais 14 cidades do CIDAS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável) agora contam com uma usina móvel de reciclagem de resíduos da construção civil. Com uma capacidade de triturar 80 toneladas de resíduos por hora, esta inovação trará benefícios ambientais enormes.

Os materiais reciclados terão um destino adequado, podendo ser usados, por exemplo, na manutenção de estradas rurais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e prolongando a vida útil dos tradicionais aterros sanitários.

“Um grande agradecimento ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e ao Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, com apoio do deputado estadual Carlão Pignatari”, destaca o prefeito Adilson Segura.