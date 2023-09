Valentim realiza passeata pelo Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

Nesta quinta-feira 21, Valentim Gentil marchou por respeito e uma sociedade mais inclusiva no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Com grande público, a passeata percorreu a Avenida Cavalin, saindo do CRAS, até a Câmara Municipal, onde foi realizada uma palestra reforçando o tema crucial da inclusão. Os talentosos alunos do CEAP e do CRAS emocionaram com apresentações brilhantes.

“A luta da pessoa com deficiência vai além das barreiras físicas. É contra a falta de acessibilidade, o preconceito e palavras que ferem. Hoje, demos um passo corajoso para mudar essa realidade. E a mudança começa com a conscientização. Então, ajude-nos a espalhar essa mensagem poderosa!”, destaca o prefeito Adilson Segura.