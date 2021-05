CAV venceu por 2 a 1 nos acréscimos e manteve perseguição ao Noroeste

O Votuporanguense visitou o Linense hoje (4) e saiu com vitória suada por 2 a 1, pela 7ª rodada da Série A3 do Campeoanto Paulista. O gol da vitória saiu já nos acréscimos.

Os visitantes largaram na frente com Lorran, mas logo sofreram o empate nos pés de Yan Lima. Mesmo com penalidade desperdiçada por Israel ainda no 1º tempo, o CAV marcou nos minutos finais com Marquinhos e saiu com a vitória.

O resultado mantém o Votuporanguense colado na perseguição ao líder Noroeste. O CAV soma 14 pontos, contra 16 da equipe de Bauru. Mesmo com o tropeço, o Linense segue em 4º lugar com 11 pontos, graças às derrotas de Marília, Desportivo Brasil e Comercial.

O jogo

A partida começou muito movimentada. Ainda no primeiro minuto, pênalti para o CAV após desvio com a mão dentro da área. Na cobrança, Lorran bateu firme no lado esquerdo e abriu o placar.

A vantagem durou por pouco tempo. Aos 13 minutos, Mário invadiu a área e cruzou rasteiro, Yan Lima foi oportunista e completou para as redes. 1 a 1.

Antes do relógio bater 20 minutos de jogo, o Linense cometeu mais um pênalti. Desta vez, Israel foi para a cobrança; o atacante bateu no lado direito e Reynaldo voou para fazer a defesa. A bola ainda bateu na trave e saiu para escanteio.

Na etapa final, as duas equipes criaram chances e se aproximaram do segundo gol, mas falharam em marcar até os acréscimos. No último lance, a defesa dos donos da casa errou na saída de bola e entregou a posse para Murilo. O atacante, formado no São Paulo, encontrou Marquinhos dentro da área, que bateu bem na saída do goleiro para decretar a vitória.

Próxima rodada

Na 8ª rodada, o Linense visita o lanterna Penapolense, na próxima sexta-feira (7), às 20h. No mesmo horário, o Votuporanguense recebe o líder Noroeste em duelo direto pelo posto.