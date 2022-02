Em meio a jejum de vitórias, CAV enfrenta o União Suzano pela Série A3

Votuporanguense não vence há três rodadas e na 12ª posição segue longe do G-8; duelo é neste sábado, às 15h, no Estádio Suzanão, em Suzano/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense que vive um momento de incertezas na Série A3 do Campeonato Paulista, volta a campo às 15h deste sábado (26.fev), no Estádio Suzanão, em Suzano/SP, onde enfrentará o União Suzano em duelo válido pela nona rodada do estadual.

O CAV já amarga três partidas sem resultados positivos, isso porque, não vence deste 13 de fevereiro, quando bateu o São José na Arena Plínio Marin por 1 a 0 com gol de Murilo. Deste então, a Pantera Alvinegra perdeu para o Capivariano, EC São Bernardo e Marília; a variação na campanha resultou na saída do técnico Thiago Oliveira e para seu lugar, mesmo que interinamente, a diretoria anunciou Rodrigo Cabral que atua como auxiliar técnico no elenco principal, contudo, é o treinador responsável pelo sub-20 na campanha histórica do clube na Copa São Paulo de Futebol Jr.

E se para o time de Votuporanga o cenário é de 12ª posição na tabela com oito pontos somados; no União Suzano, as cobranças também começam a surgir, já que vem de duas derrotas na Série A3, sendo a última delas contra o Comercial, por 2 a 1, resultado de deixou a equipe no sétimo lugar da classificação, com 12 pontos.

O comandante alvinegro Rodrigo Cabral terá para o duelo que vale a reabilitação no torneio, à volta do atacante Israel que cumpriu suspensão após três cartões amarelos, contudo, perde Henrique Santos e Murilo pelo mesmo motivo. Já Anderson e Erick Salles estão ‘pendurados’ com dois cartões cada.

Ingressos

Como tradicionalmente no Diário de Votuporanga, uma prévia do protocolo que como adentrar ao estádio é publicado. Para o confronto no Suzanão, os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada custando R$10, e podem ser adquiridos através do site: https://suzano.soudaliga.com.br/

No dia do jogo, além das vendas pela internet, os torcedores podem adquirir as entradas nas bilheterias do estádio, que vão funcionar das 9h às 14h. No horário da partida não haverá vendas.

Para acessar o estádio, o público precisa apresentar o comprovante de vacinação com esquema vacinal completo. No caso de apenas uma dose, o torcedor deve apresentar também um resultado negativo de um exame do tipo PCR realizado 48 horas antes da partida, ou de um teste do tipo antígeno feito com até 24 horas de antecedência.

Crianças maiores de 5 anos que já tenham tomado a primeira dose da vacina devem apresentar o comprovante de vacinação e estar acompanhadas por um responsável. O uso de máscara é obrigatório.