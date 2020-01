Conheça mais sobre o elenco das Crias do Leão – Mirassol

Depois de vencer o Joinville por 2 a 0, as Crias do Leão vão enfrentar nessa quarta-feira (15) o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e para você que ainda não conhece quem faz parte do elenco do Leão confira aqui:

Hugo: O goleiro do Leão jogou todos os jogos da competição até o momento, sofreu 5 gols na competição. Hugo chegou ao Leão em julho de 2019, treinou durante quase toda a Copa Paulista com a equipe profissional e chegou a ir para o banco de reservas na partida diante do São Caetano, na terceira fase da competição.

Gabriel: Reserva imediato de Hugo, titular da posição, o goleiro Gabriel Mathias está no Leão desde abril do ano passado. Gabriel disputou em 2019 o Paulista sub-17 pelo Leão e foi promovido a equipe sub-20 neste ano.

Vinicius: Lateral-direito titular e capitão das Crias do Leão, Vinicius é um dos mais velhos de casa do elenco do Leão, o jogador está no clube desde os 15 anos. Vinicius atuou em 4 partidas da equipe profissional na Copa Paulista de 2019, sendo 3 como titular, além de jogar o Paulista sub-20.

Léo Aguiar: Subindo do sub-17 para a equipe sub-20 neste ano, o lateral-direito Léo Aguiar já atuou em 3 partidas desta Copa São Paulo de Futebol Júnior e já conta com uma assistência na competição. O lateral-direito está no Leão há 4 anos.

Frank: Desde abril de 2018 no Mirassol, o lateral-esquerdo Frank atuou em todas as partidas desta Copinha pelo Leão. O jogador foi titular também no time sub-20 de 2019, que disputou o Paulista da categoria.

Pedro Rinaldi: Pedro também subiu do sub-17 para o sub-20 neste ano. O lateral foi titular em algumas partidas do Paulista sub-17 e já atuou em 2 jogos desta Copinha.

Lucas Santana: Um dos poucos que subiram do sub-17 e atua como titular nesta Copinha, o zagueiro Lucas Santana foi titular em 4 jogos da competição. O jogador está no clube desde maio do ano passado.

Ewerton: Parceiro de Lucas Santana na zaga do Leão, o zagueiro Ewerton está no clube desde março de 2019. Foi titular na defesa que disputou o Paulista da categoria e atuou em 4 jogos desta Copinha.

Léo Gomes: No Leão desde março do ano passado Léo Gomes foi parceiro de defesa de Lucas Santana no Campeonato Paulista sub-17 e subiu junto ao sub-20 neste ano. O zagueiro atuou em 1 partida nesta Copinha.

Pedro Túlio: O zagueirão chegou ao Leão para está Copinha. Com (x) anos, atuou em 1 partida desta competição, diante do Joinville, na primeira fase.

Eduardo: Camisa 5 do Leão, o meio-campo Eduardo está no clube desde 2016. Já participou da Copinha no ano passado e ficou no banco em 1 partida da Copa Paulista. Nesta edição da Copa SP atuou em 4 partidas, todas como titular.

Lucas Vital: Camisa 8 do time do técnico Mário Henrique, Lucas Vital já anotou 3 gols nesta Copinha e deu uma assistência. O meio-campo está no Leão há 2 anos. Vital já atuou em 1 partida como titular na equipe profissional, diante do São Caetano, na Copa Paulista 2019.

Thalles: Volante que subiu para o sub-20 neste ano, ainda não atuou nesta Copinha. No ano passado foi titular em várias partidas da equipe sub-17 do Leão.

Kauã: Camisa 10 do Leão, o meia-atacante Kauã subiu para a equipe sub-20 neste ano.O jogador que jogou todos os jogos desta Copinha, tem 1 gol e 2 assistências já na competição. Kauã ainda atuou em 1 partida do profissional em 2019.

Gabriel Ramos: O meio-campo Gabriel Ramos está no Leão desde janeiro de 2018. Vindo do banco, entrou em todas as partidas nessa Copinha.

João Arthur: O meia-atacante que entrou durante 4 partidas e iniciou um jogo como titular já tem 1 assistência na competição. João está no clube desde março do ano passado. E disputou o Campeonato Paulista sub-20 em 2019 com o Leão.

Lucas Silva: Lucas está no Leão desde julho do ano passado. O meio-campo atuou em 1 partida desta Copinha e fez parte do grupo que disputou o Paulista sub-20.

Maurício: O atacante de lado de campo está no Leão desde agosto de 2019. Mauricio atuou em 4 jogos como titular e 1 entrando durante os 90 minutos.

Luiz Fernando: Luizinho está no Leão desde outubro do ano passado, o atacante de lado de campo atuou em 5 partidas, sendo 2 como titular e contabiliza 1 assistência na competição.

Danilo: O mais novo do elenco do Leão, com 16 anos, Danilo é titular do time do técnico Mário Henrique. O camisa 11 atuou em 4 partidas dessa Copinha. O jogador subiu da equipe sub-17 neste ano.

Felipe Micael: Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Junior com 9 gols em 5 jogos, Felipe Micael chegou no Leão em abril de 2018. O atacante foi artilheiro do Campeonato Paulista com 20 gols.

Lucas Gaspar: Lucas Alves, conhecido como Lucas Gaspar está no Mirassol desde outubro de 2018, e atuou em 3 partidas dessa Copinha. O atleta fez parte do elenco que disputou o Paulista sub-20 no ano passado.