Votuporanguense anuncia permanência de técnico Rogério Corrêa e diretor Diego Cope

O treinador da Pantera Alvinegra e o Diretor Executivo de Futebol permanecem no clube pensando na disputa da Copa Paulista 2021 e A3 da próxima temporada.

Na noite desta segunda-feira (7) o Clube Atlético Votuporanguense anunciou, através das suas redes sociais que o Diretor Executivo de Futebol Diego Cope e o técnico Rogério Corrêa renovaram os seus contratos até junho de 2022. A Diretoria junto com a comissão técnica já começa o planejamento para a Copa Paulista 2021 e A3 da próxima temporada.

“A renovação do Rogério Corrêa e do Diego Cope é de um planejamento que a diretoria do Cav tem, pensando na manutenção do trabalho e de boa parte do elenco. E essa manutenção iria acontecer independente do acesso ou não. Então só estamos cumprindo o nosso planejamento para que o Cav em um futuro seja maior”, disse o presidente Edilberto Fiorentino.

Para o Diretor Executivo Diego Cope a renovação do contrato é de suma importância para a continuação do trabalho e evolução do Cav. “Estou muito contente pela renovação do contrato, pelo nosso presidente e nossos investidores terem acreditado no projeto e continuarem empenhados e acreditarem no planejamento a longo prazo que a gente fez. Sabemos que futebol não é só em seis meses e a gente tem uma diretoria por trás que sabe muito bem como funciona e este respaldo e apoio que eles têm nos dado é essencial para que o Clube continue evoluindo”, disse Diego Cope.

Rogério Corrêa também falou com entusiasmo da renovação com o Cav. “Estou muito feliz com essa renovação de contrato, isso mostra que foi valorizado todo o trabalho que nós da comissão, e jogadores fizeram dentro de campo; agora é mais trabalho, mais dedicação, pensando neste projeto de mais um ano que o clube me deu, então eu tenho que trabalhar mais do que aconteceu agora. Tudo que nós fizemos agora temos que fazer um pouco mais. Estou muito grato a toda diretoria, torcedores que estão mandando mensagem pra mim de tudo que aconteceu e a gente espera continuar fazendo um grande trabalho aqui no Cav”, comentou Rogério Corrêa.

O Votuporanguense chegou às semifinais do Campeonato Paulista da Série A3 e agora aguarda a liberação do cronograma para a Copa Paulista, compromisso da Pantera Alvinegra para o segundo semestre.

* Com informações de Futebol Interior