Fefinha perde em casa para o Tanabi, mas se mantém no G-3

O Fernandópolis foi derrotado na tarde de ontem para o Tanabi por 3 a 1, na Arena Flashnet, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20.

Apesar do revés, o Fefinha permanece na terceira colocação do grupo 1 com 9 pontos ganhos, entre os classificados à próxima fase da competição.O Tanabi lidera, com 17 pontos, um a mais que o vice-líder Mirassol.

Na próxima quinta-feira, 23, a Águia jogará mais uma vez em seus domínios. A equipe receberá o Monte Azul, em partida marcada para as 15h, na Arena Flashnet.