Votuporanguense 0 x 0 Marília – Pantera empata dentro de casa e conquista primeiro ponto na A3

Votuporanga, SP, 10 (AFI) – Em jogo equilibrado, Votuporanguense e Marília ficaram no empate em 0 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Com o resultado, o Marília se mantém entre os líderes da competição, com quatro pontos, enquanto o Votuporanguense está provisoriamente na 15ª e penúltima colocação, com um ponto somado.

INÍCIO ESTUDADO

O primeiro tempo da partida entre Votuporanguense e Marília não teve muitas emoções. As equipes se estudavam muito e deixavam a desejar na criação das oportunidades de gol. A primeira delas aconteceu aos 11 minutos, à favor dos anfitriões, em chute fraco de João Marcos, nas mãos de Cléber Alves.

O Marília chegou apenas aos 29 minutos, em cruzamento da direta que Talles chegou de soco e mandou para fora da área. Aos 44 minutos, Orlando Junior recebeu na ponta direita, arriscou cruzado e Talles mandou para escanteio. Na última e melhor chance da etapa inicial, João Marcos arriscou de muito longe e Cléber Alves se esticou todo para fazer grande defesa e salvar o Marília.

MELHOROU

A partida melhorou em intensidade no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, Lorran brigou no alto, ficou com a sobra e bateu para o gol. A bola passou raspando a trave do Marília.

Aos 15 minutos, o Marília chegou trocando passes, Orlando Junior cruzou da direita e Talles fez a intervenção com os pés. O MAC melhorou na partida a partir disso e tinha mais o domínio das ações.

Em jogada veloz pela esquerda de ataque aos 29 minutos, o cruzamento foi feito à meia altura, mas o ataque do Marília perdeu chance incrível já dentro da pequena área. Na última chance do jogo, a zaga do MAC saiu jogando errado, Lorran pegou a sobra, dividiu com o goleiro, mas não conseguiu ficar com a sobra para completar.

PRÓXIMOS JOGOS



Pela terceira rodada do Paulista A3, o Votuporanguense visita o São José neste sábado, às 19h, no estádio Martins Pereira. No mesmo dia e no mesmo horário, o Marília recebe o Penapolense no Bento de Abreu.

futebol interior