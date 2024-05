Votuporanguense acerta empréstimo de Vinicius Baracioli ao Água Santa

Jogador seguirá no clube de Diadema até o fim da Série D do Brasileiro

Na manhã desta quinta-feira, 23 de maio, o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou o empréstimo do lateral-direito Vinicius Baracioli ao Água Santa. O atleta de 24 anos, destro e com 178 cm de altura, permanecerá no clube de Diadema até o término da Série D do Campeonato Brasileiro. Em comunicado, a diretoria do CAV desejou sorte ao jogador e agradeceu pelos serviços prestados, destacando sua importância na campanha do título do Paulistão Sicredi A3 2024.

Vinicius Baracioli foi um dos heróis da conquista do Paulistão A3, apresentando números impressionantes ao longo do campeonato. Com 81% de passes certos, 1.682 minutos jogados, 85 interceptações, três gols, mais de 150 recuperações de bola e 174 duelos ganhos, o lateral-direito despertou o interesse de vários clubes. Segundo o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, conhecido como Caskinha, o empréstimo ao Água Santa é uma oportunidade significativa para o desenvolvimento da carreira de Vinicius e também valoriza o CAV no cenário nacional.

Caskinha adiantou que o clube já está em negociações avançadas para contratar um novo lateral-direito, com o anúncio do novo nome previsto ainda para hoje. Ele afirmou que os torcedores podem ficar tranquilos, pois o clube estará trazendo um lateral-direito no mesmo nível técnico de Vinicius. Caskinha destacou que Vinicius é um ativo importante para o clube e que há grandes expectativas sobre o futuro do atleta. O retorno do jogador para disputar o Paulistão Série A2 no próximo ano não está descartado.

Vinicius Baracioli, que já defendeu as cores de Mirassol, Santo André e Barra Balneário Camboriú de Santa Catarina, é querido pela torcida alvinegra da Votuporanguense. Ele deixa o clube com o reconhecimento de seu talento e segue ainda hoje para a cidade de Diadema. A diretoria do CAV acredita que a movimentação de atletas como Vinicius atrai olhares de outros times e reforça a posição do clube como revelador de talentos no futebol brasileiro.