Neste final de semana, o Parque da Cultura de Votuporanga estará repleto de atrações para as famílias da cidade e também da região com mais uma edição do Parque das Artes. A grande novidade para esta edição de primavera é a inclusão da 25ª Exposição Nacional de Orquídeas na programação. Realizada pela Associação Votuporanguense de Orquidófilos (AVORQ), a exposição terá abertura já na sexta-feira (20/9) e contará com a presença de 22 expositores de várias cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. São esperadas cerca de 600 orquídeas de diferentes espécies e nacionalidades, distribuídas em sete categorias distintas.

A chegada dos expositores será no período da manhã de sexta-feira, entre 8h e 13h, quando terão início os julgamentos e análises de cada espécie, de acordo com as categorias. Às 19h, haverá abertura oficial da exposição e o resultado do julgamento. No sábado (21/9), a exposição terá início às 8h e ficará aberta à visitação até às 20h, sendo que, às 15h, será oferecido um curso à comunidade para esclarecimento de dúvidas sobre cultivo das espécies. No domingo (22/9), a exposição ficará aberta das 8h às 16h, sendo que das 9h às 11h haverá uma palestra sobre orquídeas, com participação de um grupo de aventureiros (crianças de 6 a 9 anos), onde serão disponibilizadas cerca de 200 orquídeas pequenas (seedlings) para serem plantadas no Parque da Cultura.

“Nossa exposição faz parte do calendário da CAOB (Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil). No primeiro dia, durante o julgamento, todas as orquídeas expostas serão avaliadas de acordo com critérios definidos para cada categoria”, explica o presidente da AVORQ, Luciano Junior Pedroso Nascimento.

Programação

Mantendo a tradição cultural de realização do Parque das Artes sempre no terceiro fim de semana de cada mês, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou essa edição com programação voltada para a chegada da primavera.

Além da Exposição Nacional de Orquídeas, esta edição do Parque das Artes contará também com atrações gastronômicas e artesanais com os food trucks e a feira de artesanato que terá horário estendido para acompanhar a programação da Exposição. Além disso, também haverá brinquedos infláveis e muita música, uma ótima oportunidade para reunir a família e os amigos no Parque da Cultura.

No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público também contará com oficinas culturais de Patchwork, Macramé e Aula de Yoga, conforme programação detalhada abaixo.

A programação musical, no sábado (21/9), ficará por conta dupla Vinny Lima e Fabiano, às 19h, no palco externo; e, no domingo (22/9), quem agitará o público será a Banda Musical Zequinha de Abreu, a partir das 18h, e o músico Kadu Moraes, às 19h.

No piso do Museu Municipal os visitantes também poderão conferir duas exposições: “As cores da minha terra: do barro ao pigmento como instrumento de produção de arte” e “Para ver com as mãos”. As atividades fazem parte da programação da 18ª Primavera dos Museus IBRAM e também do Pontos MIS, conforme detalhado abaixo.

Confira o cronograma detalhado:

25ª Exposição Nacional de Orquídeas

Dias 20, 21 e 22 de Setembro

Sexta e sábado, das 8h às 20h

Domingo, das 8h às 16h

Feira de Artesanato

Dias 20, 21 e 22 de Setembro

Sexta e sábado, das 8h às 20h

Domingo, das 8h às 20h

Food trucks

Dias 21 e 22, à partir das 15h

Oficinas Culturais

21/9 – sábado – 15h

Oficina: Bolsa Reutilizável com Bolso em Patchwork (Bolsa Cultura 2024) – proponente Rosana Qualho de Oliveira Ruiz

15 Vagas (inscrições no local)

Local: Frente da Lojinha Artesanal – Piso 1

15h30

Oficina: Arte em Macramé – Tecendo através de Nós (Lei Paulo Gustavo) – proponente Lina Vincenzi Oliveira

30 Vagas (inscrições no local)

Local: Frente da Lojinha Artesanal – Piso 1

16h30

Projeto: Viva a Vida (Lei Paulo Gustavo) – Proponente Amanda Borim Matsumoto

Aula de Yoga

30 Vagas (inscrições no local)

Local: Varanda Cultural (Piso 2)

22/9 – domingo – 15h

Oficina: Bolsa Reutilizável com Bolso em Patchwork (Bolsa Cultura 2024) – proponente Rosana Qualho de Oliveira Ruiz

15 Vagas (inscrições no local)

Local: Frente da Lojinha Artesanal- Piso 1

Museu Municipal – Piso 3

Exposição: “As cores da minha terra: do barro ao pigmento como instrumento de produção de arte” – (Bolsa Cultura 2024) – Proponente Chris Jordão – Exposição Cartazes Terror no Cinema (Pontos Mis)

Exposição: Para ver com as mãos (IDAV) – (Bolsa Cultura 2024) – Proponente Muriele Cristina – Atividade faz parte da programação da 18ª Primavera dos Museus IBRAM.