Celebração contou com a participação especial da primeira-dama de Votuporanga, Rose Seba

A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, encerrou o semestre letivo da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati) com uma grande festa junina. A celebração foi realizada na quadra poliesportiva do Câmpus Centro, na última quinta-feira (13/5).

O evento contou com a participação da primeira-dama de Votuporanga e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do vereador Emerson Pereira; da coordenadora da Uniati, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; de professores e alunos do projeto.

O jardineiro Jorge Ojla Gonçalves, de 63 anos, reforçou seu apreço pelas atividades desenvolvidas. “Eu não canso de elogiar e parabenizar esse programa da Unifev. Hoje eu vejo o quão importante é a busca pelo conhecimento, que nos dá uma postura diferenciada diante da vida e permite direcionar filhos e netos de forma mais esclarecida”, declarou.

Segundo Maria Aparecida Rogério, de 60 anos, as aulas de fisioterapia foram a chave de mudança para sua vida ter mais qualidade. “Esse semestre, para mim, foi um divisor de águas. Eu coloquei em prática o que aprendi nas aulas e continuo seguindo as orientações. Tenho uma vida antes e uma depois da Uniati. Agradeço muito essa oportunidade”, contou.

Para Rose, o fortalecimento de vínculos e as relações sociais são fundamentais na terceira idade. “Eu fiquei muito feliz de poder participar dessa festa. Saber que todas as quintas-feiras os idosos se reúnem aqui na faculdade para ter essa convivência maravilhosa é muito importante”, enfatizou.

Vanessa reforçou os benefícios da Uniati com destaque para a festa. “Participar de atividades em grupo proporciona uma sensação de pertencimento e combate ao isolamento, que pode ser um problema significativo para os idosos, por isso essa cerimônia junina é mais do que o fim de um semestre. Aqui estamos em movimento, vivendo, sentindo, amando e aprendendo algo novo todo semana. É uma verdadeira injeção de ânimo e propósito para todos”, concluiu.