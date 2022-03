Noivo sofre acidente e casamento acontece em hospital

Um hospital municipal foi cenário para um casamento celebrado em meio à internação do noivo, que casou deitado em uma maca, em Garrafão do Norte, região nordeste do Pará. A cerimônia no local inusitado viralizou nas redes sociais neste final de semana.

De acordo com a Prefeitura de Garrafão do Norte, Jedielso sofreu um acidente e fraturou o fêmur um dia antes da festa de casamento. Mas a noiva Patrícia decidiu levar a cerimônia para o hospital.

O matrimônio foi oficializado no sábado (26), com direito a padre, convidados, pajem e damas de honra. Enfermeiros que estavam de plantão ficaram surpresos com o caso e decidiram tirar fotos com a noiva.

De acordo com a prefeitura, os servidores do Hospital Municipal Manoel Gonçalves Eufrásio ajudaram na organização e celebraram o momento.

G1