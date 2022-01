Votuporanga apoia Programa Bolsa Comunitária da Unifev

São 39 bolsas de estudos 100% gratuitas válidas para todo período da graduação; interessados podem se inscrever até o dia 20 deste mês.

A Prefeitura de Votuporanga, que integra o projeto “Município Parceiro da Educação”, promove junto ao Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), o “Programa Bolsa Comunitária”, a interessados que desejam concorrer a 39 bolsas de estudos 100% gratuitas, válidas durante todo período do curso de graduação. O edital completo e as inscrições, que seguem até o próximo dia 20 de janeiro, podem ser acessados acessando o link www.unifev.edu.br/bolsacomunitaria ; o Processo Seletivo é válido para todos as graduações e a triagem será feita pela Fundação Vunesp.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, investirá R$98 milhões nesta iniciativa inédita que tem como objetivo viabilizar o Ensino Superior a participantes que cursaram integralmente e concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino, de Votuporanga e cidades parceiras, entre os anos de 2019 e 2020. Todos os requisitos mínimos para participar estão disponíveis no site da Instituição.

Município Parceiro da Educação

O “Programa Bolsa Comunitária” só é possível por meio de uma parceria da instituição de ensino com os municípios parceiros da educação que possuem o selo “Município Parceiro da Educação”, assim como Votuporanga, que certificam as cidades que investem em educação. Outros municípios do estado de São Paulo e de Minas Gerais que fazem parte são: Álvares Florence, Aspásia, Américo de Campos, Cardoso, Carneirinho, Cosmorama, Estrela D’Oeste, Macaubal, Magda, Meridiano, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Parisi, Paulo de Faria, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Santa Salete, Sebastianópolis do Sul, Turiúba, União de Minas, Urânia e Valentim Gentil.