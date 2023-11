Voto de Congratulação: Câmara homenageia merendeiras da rede municipal de educação

A 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada nesta segunda-feira (6.nov), foi marcada por uma homenagem as merendeiras da rede municipal de ensino pelo trabalho desenvolvido frente a alimentação saudável e nutritiva para os alunos. O Voto de Congratulação foi de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos).

Em sua justificativa, o parlamentar apontou que a necessidade de valorizar e homenagear as profissionais que são responsáveis por preparar todos os dias a alimentação para as crianças, principalmente na compreensão sobre a inclusão, conhecendo e entendo diferentes necessidades com amor e afinco a essa função dentro das unidades educacionais.

“A alimentação influencia diretamente em muitos aspectos, sejam eles físicos, psicológicos, de humor, de ânimo e ainda em relação à produtividade e ao rendimento escolar, e levando tudo isso em consideração, temos a certeza de que contamos hoje com merendeiras que levam isso muito a sério e dão tudo de si para entregar o seu melhor. Que essa gratidão exteriorizada através desta homenagem para todas elas pelo empenho, o cuidado, a entrega e, mais do que tudo isso, pelo seu amor ao realizar seu lindo trabalho de profissionais como vocês, atenciosas, dedicadas e comprometidas merecem nosso reconhecimento”, destacou Chandelly.

Ainda segundo o vereador, no dia 30 de outubro comemorou-se o Dia da Merendeira, e “não poderíamos deixar de parabenizá-las por esta merecida data com o nosso reconhecimento e respeito para todas essas suntuosas funcionárias”, concluiu.