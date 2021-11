Vereador Meidão pede que Prefeitura estude a não realização do Carnaval em Votuporanga

Meidão pede que Prefeitura estude não liberar a realização do Carnaval em Votuporanga no próximo ano, em razão da pandemia da Covid-19.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso apresentou, na Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira (22/11), a Indicação N.º 997/2021, para que seja oficiado ao prefeito Jorge Seba, para que através da Secretaria competente, promova estudos para que não seja realizado o carnaval no próximo ano, em razão da pandemia da Covid 19.

Em sua justificativa, Meidão lembra que na última semana os prefeitos, os secretários e gestores de Cultura dos Municípios que compõem o Aglomerado Urbano de Jundiaí (AUJ) – Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinú, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista -, além dos Municípios de Itatiba, Valinhos e Vinhedo, de forma conjunta e unânime, decidiram pela não realização do Carnaval 2022. “Apesar do avanço da vacinação da população contra a Covid-19 e a redução dos níveis de internação e falecimento em decorrência da enfermidade, a proposta leva em consideração diversos aspectos, como a atenção aos índices hospitalares, suscetíveis a impactos após as festas de final de ano, bem como a instabilidade enfrentada no período de pandemia, que dificulta o cumprimento do planejamento e dos prazos legais para a contratação e entrega de serviços estruturais necessários. É válido ressaltar que a decisão conjunta leva também em consideração a sensibilidade pelas famílias enlutadas pela recente perda de seus entes queridos para a doença e evita que decisões unilaterais possam promover fluxos de foliões, para além do que já se registra com a vinda de moradores da capital e de outros Municípios do interior do Estado, principalmente, por sermos palco de um dos maiores carnavais do país”, aponta Meidão.

O vereador conclui para que a realização do carnaval em 2022 seja estudada, visando manter a estabilidade na saúde pública com o controle de casos da doença, evitando assim, que Votuporanga enfrente outro caos, como foi desde o começo da pandemia.