Vereador Daniel David é eleito presidente da Câmara de Votuporanga para os anos de 2023/2024

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira, (19/12), a última do ano, foi marcada pela eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Após votação aberta e nominal, a nova Mesa Diretora será composta por:

Daniel David – Presidente

Professor Djalma Nogueira – 1º Vice-presidente

Nilton Santiago – 2º Vice-Presidente

Léo Chandelly Protetor – 1º Secretário

Edinalva Barnabé – 2ª Secretária

Jezebel Silva – 3ª Secretária.

Em seu primeiro discurso após ser eleito presidente do Legislativo votuporanguense, o vereador Daniel agradeceu os votos recebidos e o apoio dos colegas vereadores e pregou a união do Legislativo votuporanguense em prol aos anseios da comunidade.

Daniel David está em seu segundo mandato consecutivo como vereador votuporanguense. Ele agradeceu a todos os pares e disse sentir-se honrado em poder conduzir as ações e diretrizes do Poder Legislativo municipal. “Sinto-me honrado pela missão para conduzir os trabalhos desta Casa Legislativa para o biênio 2023/2024. Agradeço imensamente aos votos recebidos pelos nobres pares, à minha Mesa Diretora eleita. Aos nossos colaboradores e vereadores, tenho certeza de que, juntos, vamos implantar os projetos e melhorias necessárias para a Câmara. A minha família, esposa Rose e meus filhos, peço a compreensão para poder me comprometer de corpo e alma a esse enorme desafio que teremos pela frente. Mas tenho a certeza, de que, juntos, vereadores, servidores, e família, teremos o êxito necessário para esse novo mandato”, ressaltou Daniel, que ocupará o cargo hoje do vereador Sérgio Adriano Pereira, que fica como presidente da Casa de Leis até o próximo dia 31.