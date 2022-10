Candidato Tarcísio de Freitas vota em colégio de São José dos Campos

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou na manhã deste domingo (30) na escola Carlos Saloni, no bairro Jardim Apolo em São José dos Campos, no interior do Estado.

Tarcísio chegou ao seu local de votação a pé, por volta das 11h15. Ele estava acompanhado de Felício Ramuth, que é seu candidato a vice.