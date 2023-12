O vereador Nilton Santiago (MDB) esteve reunido na tarde desta quarta-feira, dia 6, com o deputado estadual Helinho Zanatta (PSD), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Desta reunião, o vereador apresentou uma importante reivindicação para a área da saúde pública do município.

Durante a audiência com o parlamentar, o vereador votuporanguense protocolou um ofício reivindicando recursos por meio de emenda parlamentar no valor de R$300 mil para serem aplicados na Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Ambiental – órgão responsável pelo combate a pragas urbanas.

O vereador Santiago explica que o recurso será aplicado em projetos para controle de pragas urbanas como a dengue e o escorpião.

O vereador cita ainda que os recursos virão em boa hora, já que Votuporanga atravessa momento delicado com o aumento no registro de casos de dengue e essa emenda parlamentar virá para ajudar no combate a essas pragas urbanas.

Santiago, que é biólogo e também integra a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, através SECEZ explica que essa medida visa diminuir drasticamente os casos de dengue e também o surgimento de escorpiões.

Na audiência com o deputado, o vereador destacou que Votuporanga necessita de mais investimentos para a área da saúde, principalmente no combate a essas pragas urbanas.

O recurso será liberado na emenda estadual do orçamento de 2024.

“Com certeza um recurso importante para a saúde pública do município e o prefeito Jorge Seba terá mais essa ajuda do Governo para combater essas doenças” destacou Santiago.