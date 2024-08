Deputado Federal Fausto Pinato recebe Ordem do Mérito da Defesa em Cerimônia Comemorativa aos 25 anos do Ministério da Defesa

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) foi condecorado pelas mãos do ministro José Mucio Monteiro hoje com a Ordem do Mérito da Defesa (OMD), uma das mais altas honrarias concedidas pelo Ministério da Defesa. A cerimônia, realizada no Clube do Exército, em Brasília, marcou também a celebração dos 25 anos de criação do Ministério da Defesa, que tem sido um pilar na garantia da soberania nacional.

“Receber essa medalha é uma grande honra. Quero agradecer ao Exército, à Aeronáutica e à Marinha por esse reconhecimento. Agradeço também ao ministro José Mucio Monteiro, que tem feito um belo trabalho. Essa honraria demonstra quem trabalha em prol das Forças Armadas, que são fundamentais na defesa do nosso país”, afirmou Pinato durante a solenidade.

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, destacou a importância das Forças Armadas na manutenção da soberania e no apoio ao povo brasileiro. “Chegamos aos 25 anos de criação, um quarto de século, onde os esforços do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e da Secretaria-Geral se unem aos trabalhos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na busca pela sinergia das ações, pela atenção ao nosso povo e pela Defesa do Brasil”, disse o ministro.

A cerimônia também contou com o lançamento de um selo, um carimbo e moedas comemorativas alusivas aos 25 anos do Ministério da Defesa. Entre os presentes, destacaram-se o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen; o Comandante do Exército, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva; o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno; o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire; e o Secretário-Geral da Defesa, Luiz Henrique Pochyly da Costa.

A Ordem do Mérito da Defesa foi instituída pelo Decreto nº 4.263, de 10 de junho de 2002, e destina-se a premiar personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas, além de reconhecer militares que se destacaram no exercício da profissão e, excepcionalmente, organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras.

A condecoração de Fausto Pinato com a Ordem do Mérito da Defesa não só reconhece suas contribuições individuais, mas também reforça a importância da colaboração entre o Legislativo e as Forças Armadas na construção de um Brasil mais seguro e soberano.