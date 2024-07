Vereador Meidão propõe a liberação de pesca esportiva para a população ao menos uma vez por mês na represa do Parque da Cultura

Segundo a proposta, por meio do Anteprojeto de Lei na Indicação Nº 331/2024, Mehde Meidão destaca que se trata de medida que promoverá lazer, principalmente às pessoas mais carentes

O vereador Mehde Meidão segue em busca de propostas e projetos que fomentem as opções de lazer para a população de Votuporanga.

Nesta semana, o parlamentar do PSD apresentou a proposta, por meio do Anteprojeto de Lei na Indicação Nº 331/2024, encaminhada ao Poder Executivo, para a liberação de pesca esportiva para a população ao menos uma vez por mês na represa do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez.”

Segundo ele, o Anteprojeto de Lei tem por finalidade permitir que munícipes possam usufruir uma vez ao mês da represa do local para a realização de pesca esportiva, sem que isso cause prejuízo ao meio ambiente. Hoje, placas indicam a proibição da pesca no parque.

“Tal pedido foi dirigido a este Vereador por diversos munícipes que hoje estão sendo multados em razão da pesca irregular no local. Trata-se de medida que promoverá lazer à nossa população, principalmente, as pessoas mais carentes.

A indicação foi encaminhada ao prefeito Jorge Seba que poderá, caso julgar pertinente, devolver a proposta para votação da Câmara em formato de Projeto de Lei.