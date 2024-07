Prefeito de Macedônia registra ocorrência policial por ameaça de morte

O atual prefeito de Macedônia Reginaldo Marcomini registrou Boletim de Ocorrência (BO) Policial relatando que está sendo ameaçado de morte por um morador do município.

A ocorrência é datada do último dia 06 e somente agora se tornou pública, sendo que aponta, nas palavras do autor do BO, que o acusado – R. de 45 anos – teria feito ameaças de morte a Marcomini no comércio da cidade, no Almoxarifado Municipal e também na frente da casa da atual vice-prefeita Vanja Sabino Reis.

Reginaldo apresentou como provas duas gravações de mídias (CDs) com áudios atribuídos ao acusado onde ele afirma que “não teria nenhum gravata à sua disposição”, e que quando “entrasse na linha vermelha teria que estar à sua disposição”.

No linguajar policial, ‘gravata’ seria advogado e ‘entrar na linha vermelha’ seria matar alguém.

Reginaldo também se comprometeu na Polícia a apresentar um rol de testemunhas para corroborar com sua acusação.

No BO, a capitulação da ocorrência é ‘Perseguir’ (Artigo 147 do Código Penal).

Reação

À Reportagem, o prefeito afirmou que está muito assustado com tudo isso. “Sou uma pessoa de bem, não tenho inimigos, fiz um mandato limpo, sem perseguições. Política vence aquele que o povo escolher. Não é a qualquer custo, ainda mais pagando com a própria vida”, comentou Marcomini.

Ele lembrou que na disputa municipal de 2020 foi vítima de um tiro de arma de fogo, que por sorte não lhe acertou, tendo apenas danificado seu carro na altura de sua cabeça. “Na eleição passada sofri um atentado. Alguém disparou um tiro contra mim e até hoje o responsável não foi identificado. Esse ano, de acordo com o áudio, estaria prestes a acontecer novamente. Estou com muito medo”, afirmou Marcomini.

Ele contratou segurança particular e está pleiteando medidas judiciais urgentes que possam garantir sua segurança.

Acusados

Na peça lavrada na Polícia Civil, Marcomini afirmou que o autor das ameaças e perseguições está sendo pago pelo ex-prefeito e possível candidato concorrente com ele nas eleições de outubro Moacyr Marsola. Ele também alega que uma ex-vereadora e um advogado estão dando suporte para o acusado.

Acionado pela equipe de Reportagem do Extra.net, Marsola negou qualquer tipo de envolvimento na acusação e a classificou como “absurda”.

Seu Jurídico emitiu nota a afirmando que:

Sobre o Boletim de Ocorrência, tomamos conhecimento nesta oportunidade. Aguardaremos tranquilo a apuração dos fatos e estamos à disposição das autoridades. Contudo, consignamos que estamos perto do período eleitoral e já recebemos informações que o Prefeito Municipal de Macedônia irá utilizar de todos os meios escusos para se vitimizar e se promover.

Tentamos contato com o acusado principal mas não obtivemos êxito. Caso se manifeste, terá o espaço disponível neste site e na edição digital do Jornal O Extra.net.

FONTE: https://oextra.net/49015/prefeito-registra-ocorrencia-policial-por-ameaca-de-morte