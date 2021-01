Vereador Thiago Gualberto pede criação de vagas de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo na Rodoviária

O vereador Thiago Gualberto (PSD) solicitou, por meio da indicação nº 147/2021, que sejam providenciadas melhorias para o embarque e desembarque de passageiros que chegam ao Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida” por meio de transporte por aplicativos.

Segundo o parlamentar, a criação de local específico de parada rápida na parte superior do terminal para os motoristas que atuam regularizados facilitaria o acesso dos passageiros, especialmente aqueles com dificuldades de locomoção como deficientes físicos e idosos.

A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo, para estudos da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. A iniciativa propõe a criação de vagas exclusivas para embarque/desembarque para os passageiros usuários de veículos devidamente cadastrados nas Empresas de Transporte e Tecnologia (aplicativo de transporte).

O vereador sugere que seja instalada a vaga na parte superior do terminal. “Uma vez que esse serviço em nosso Município está regulamentado e também merece apreciação no tocante a vagas de embarque e desembarque, facilitando o acesso dos passageiros com dificuldades de locomoção como: deficientes, idosos, entre outros”, destaca Thiago Gualberto.