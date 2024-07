Jorge Seba lança pré-campanha à reeleição com presença de Kassab

Evento ocorre a partir das 11h, deste sábado (13), na Avenida Vale do Sol, 5245, no antigo ‘Buffet Dalu’

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), lança a partir das 11h, deste sábado (13.jul), na Avenida Vale do Sol, 5245, no antigo ‘Buffet Dalu’, sua campanha à reeleição. O evento contará com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, entre outras lideranças políticas.

Jorge Seba que compôs chapa com seu vice, Cabo Valter, está no comando do município desde 1º de janeiro de 2021, após ser eleito com 21.184 votos, ou seja, 50,88% dos votos válidos, derrotando Dr. Hery Kattwinkel, que ficou em segundo lugar com 36,10%.

Em sua trajetória, Jorge Seba que é arquiteto e urbanista possui experiência legislativa, pois foi vereador votuporanguense e presidente da Câmara nos anos 90, além de atuar como secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, e de Planejamento. Diário de Votuporanga