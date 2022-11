Vereador Djalma pede melhorias em sala de fisio do mini-hospital do Pozzobon

O vereador professor Djalma Nogueira pediu que a Secretaria Municipal de Saúde realize reparo ou substituição de aparelho de ar-condicionado da sala de Fisioterapia do Mini Hospital do Pozzobon

Durante pronunciamento na Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Professor Djalma Nogueira pediu que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realize com a maior brevidade possível o reparo ou substituição de aparelho de ar-condicionado da sala de Fisioterapia do Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”.

Segundo o vereador, o calor de Votuporanga é muito intenso e a falta do aparelho funcionando normalmente tem atrapalhado o atendimento dos pacientes.

Djalma destaca também na Indicação N.º 571/2022 que cabe a Casa Legislativa buscar soluções em parceria com o Poder Executivo, vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde de nosso povo, o que torna o pedido totalmente relevante.

”Entendemos ser pertinente que o Poder Público municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, promova reparo ou substituição de aparelho de ar-condicionado da sala de Fisioterapia do Mini Hospital Fortunata Germana Pozzobon. Tal medida permitirá uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público Municipal”, destaca o parlamentar.