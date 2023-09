Tribunal de Contas emite parecer favorável às contas de 2021 de Reginaldo Marcomini

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada hoje pela manhã (26/09), emitiu parecer favorável a respeito das contas do exercício de 2021, primeiro ano de mandato do prefeito Reginaldo Marcomini.

O voto elaborado pelo relator, Conselheiro Dr. Robson Marinho, foi acompanhado por unanimidade pelos membros da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

De acordo com a defesa das contas apresentada pelo prefeito, todos os deveres constitucionais foram respeitados durante o ano de 2021, e isso teria sido fundamental para a provação das contas “Nossa gestão respeita todos os limites e deveres impostos pela Constituição Federal, nós respeitamos o ordenamento jurídico em seus mínimos detalhes, e isso colaborou com a aprovação das contas de 2021” – disse o prefeito.

Marcomini destacou também que apesar de toda perseguição que vem sofrendo com denúncias infundadas feitas por integrantes da oposição, a aprovação das contas serve como estímulo para continuar no caminho certo “Não é segredo para ninguém que venho sendo perseguido pela oposição desde que vencemos as eleições em 2020, tentaram me cassar com dois processos no TRE-SP, tentaram me cassar na Câmara Municipal, fizeram mais de 100 denúncias no Ministério Público do Estado de São Paulo, tentaram me prejudicar de todas as formas, mas não conseguiram, Deus nos mostrou o caminho para fazer o certo, e essa aprovação é o combustível para seguirmos na direção certa” – afirmou Marcomini.

Segundo Marcomini, além de seguir à risca o ordenamento jurídico, as reuniões com as equipes de chefia e secretários tem dado resultados positivos no trabalho “Pautamos pela legalidade sempre, me reúno com minha equipe de chefia e secretários constantemente, isso tem sido muito positivo em nossa gestão, nossa administração é eficiente” – comentou o prefeito.

Por fim, Marcomini destacou o empenho de sua equipe e de todos os servidores do município “O Mérito da aprovação das contas não é só meu, reconheço que tenho uma equipe de trabalho eficiente, assessores, chefes, secretários e todos os servidores do nosso quadro municipal me ajudam a conduzir as demandas do nosso município, a gestão só vai bem se o time jogar junto, devo muito dessa aprovação a eles, muita gratidão” – finalizou o prefeito.