Presidente da Câmara leva secretário de Obras para analisar melhorias em ruas do bairro Pozzobon

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Serginho da Farmácia esteve visitando algumas ruas do bairro Pozzobon que sofrem com intensas inundações em período de chuva.



Para resolver o problema, Serginho esteve com o secretário municipal de Obras, Salvador Castrequini Neto para verificiar no local as ruas que necessitam de melhorias nas tubulações de águas pluviais

De acordo com Serginho, uma das principais ruas que sofre com as inundações é a Sebastião Cechini, onde a tubulação de água é insuficiente para suportar o volume de chuva em períodos intensos.



Por outro lado, o secretário de Obras já autorizou estudos no sentido de melhorar a vazão de água, se necessário, aumentar a tubulação nos trechos mais atingidos. E ainda determinou a equipe da Secretaria de Obras limpeza nas bocas-de-lobo, galerias de águas pluviais como forma de aumentar a vazão de água da chuva naquele trecho da rua Sebastião Cechini. “Estamos buscando junto ao Poder Público essas melhorias tão reivindicadas pelos moradores daquele trecho do bairro Pozzobon”, destacou Serginho.