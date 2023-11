Vereador Carlim Despachante pede roçagem e limpeza da Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

Vereador justificou o pedido afirmando que a manutenção do local, no bairro Vila Nova, visa evitar maiores transtornos.

Uma das atribuições do vereador é colaborar com o Poder Executivo no apontamento das demandas de cada bairro para melhores prestação de serviços à população, por isso, nesse contexto, Carlim Despachante (PSDB) apresentou na 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (30.out), uma indicação solicitando serviços de roçagem e limpeza da Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no bairro Vila Nova.

Na solicitação endereçada à Secretaria Municipal da Cidade, o vereador justificou afirmando: “Considerando que a Secretaria Municipal da Cidade tem por finalidade o relacionamento da Prefeitura com a sociedade em todas as formas de organização, garantindo o bem-estar do cidadão, no que tange ao atendimento de suas postulações junto ao Executivo, otimizando a qualidade dos serviços prestados aos munícipes, tornando nosso município melhor em todos os seus aspectos.”

“Nesse contexto, solicitamos ao Poder Executivo, que promova serviços de roçagem e limpeza da Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, visando evitar maiores transtornos naquele local. Vale ressaltar que tal pleito representa a vontade popular e se concretizado, demonstrará a gestão democrática da cidade”, concluiu Carlim Despachante.