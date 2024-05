Recape: prefeito conquista mais R$ 5 milhões de recursos do Estado

Jorge Seba assinou convênio com o Governador Tarcísio de Freitas na última quinta-feira

O prefeito Jorge Seba assinou, na quinta-feira (9/5), um convênio no valor de R$ 5 milhões com o Governo do Estado de São Paulo para dar continuidade ao programa “Asfalto Novo”. A assinatura foi realizada no Palácio dos Bandeirantes com a presença do Governador Tarcísio de Freitas. O programa já recapeou mais de mil quarteirões nas quatro regiões de Votuporanga.

Na ocasião, Jorge Seba estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade e do deputado Carlão Pignatari, que intermediou a conquista junto ao Governo do Estado.

Até o momento foram investidos mais de R$ 45 milhões em asfalto. São recursos do Governo Estadual, conquistados com intermédio do deputado Carlão Pignatari, além de recursos próprios da Prefeitura e também do Governo Federal. “Este é o maior pacote de recapeamento da história do município. Com esse recurso que chega e outros que estamos em busca, até o fim do ano vamos ultrapassar a marca de 42% de ruas recuperadas em Votuporanga. Desta forma, estamos deixando nossa cidade ainda melhor, garantido mais mobilidade e segurança no trânsito”, comenta o prefeito.