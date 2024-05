Unidade de Diálise e Aprevo comemoram Dia das Mães

A Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga recebeu uma visita especial da Aprevo, para um toque de carinho e afeto para celebrar o Dia das Mães com as pacientes. A iniciativa foi marcada por gestos de amor e solidariedade.

As mães em tratamento foram agraciadas com lembrancinhas preparadas com cuidado pela equipe da Aprevo. “É importante lembrar e valorizar essas mulheres guerreiras que enfrentam desafios diários em sua jornada de saúde”, ressaltou Maria Isabel Martinez Guerreiro Areliano, vice-presidente, que está há 8 anos na Associação.

As lembrancinhas, compostas por um creminho de mão e sachês de produtos de higiene pessoal, foram cuidadosamente selecionadas e montadas pela equipe. “Queremos proporcionar um momento de alegria e cuidado para essas pacientes, que muitas vezes enfrentam momentos difíceis durante o tratamento”, explicou Maria Isabel.

“Nosso objetivo é fazer uma pequena diferença na vida dessas mães, oferecendo um momento de conforto e valorização. Sabemos que a rotina de tratamento pode ser cansativa e desafiadora, por isso, queremos proporcionar momentos de alegria e afeto sempre que possível”, complementou.

Durante a visita, foi possível perceber a gratidão e emoção das mães em receber esse gesto de carinho. “Eles sentem-se valorizados e importantes quando recebem essa atenção especial, impactando positivamente no tratamento”, ressaltou a psicóloga da Unidade, Luciana Maranho.

A ação da Aprevo na Unidade de Diálise da Santa Casa é mais um exemplo do compromisso em promover o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes em tratamento de diálise. Através de iniciativas como essa, a Aprevo faz a diferença na vida daqueles que mais precisam, trazendo amor, esperança e solidariedade para a comunidade.