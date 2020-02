Volta às aulas 2020: Escolas Municipais estão sendo preparadas para recepção dos alunos

Após o período de descanso do ano letivo, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga trabalha para recepcionar os alunos. As aulas tiveram início no dia 23 de janeiro para as crianças matriculadas no período integral dos Centros de Educação Municipal de Ensino Infantil (CEMEI), Já para os estudantes do ensino fundamental (CEM), os alunos dos CEMEIS, e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), com aulas regulares, a volta às aulas ocorrerá no dia 03 de fevereiro.