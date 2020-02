Carlos Bagé é apresentado no Portimonense, clube da elite do futebol português

Atleta estava acompanhado pelo empresário votuporanguense Marcos Ribeiro, proprietário da MGS Sports, além do presidente do Tanabi, Pedro Roberto Falchi.

Nesta sexta-feira (31), o destaque do Tanabi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o meia Carlos Bagé, foi apresentado no Portimonense, clube da elite de Portugal.

Na apresentação, o atleta estava ao lado do seu empresário, o votuporanguense Marcos Ribeiro, proprietário da MGS Sports, reconhecido agente no mundo do futebol e responsável pela gestão de carreira de importantes atletas no cenário nacional e internacional.

Quem também esteve presente foi o presidente do Tanabi, Pedro Roberto Falchi, já que está foi a primeira transação internacional da história do clube, fundado em dezembro de 1942. A transferência é um marco na história do clube e reforça ainda mais o perfil formador da instituição.

Antes de fechar com o futebol português, importantes clubes brasileiros, como Grêmio e Internacional, finalistas da Copinha 2020, também fizeram proposta para contar com Carlos Bagé no elenco.