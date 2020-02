Contra a Dengue: Prefeito aciona Projeto a partir deste sábado 

A ação emergencial é em decorrência do crescente aumento no número de casos de dengue em Votuporanga. O Projeto coordenado pela Secretaria da Saúde do Município, será realizado a partir deste sábado (1º/2) e se estenderá por todos os sábados do mês de fevereiro. Com isso, 90 servidores públicos municipais efetivos, atuarão na intensificação nos trabalhos de visitas aos imóveis e ações de eliminação dos criadouros do Aedes Aegypti. Além disso, a medida visa preparar o Município para o recebimento dos mais de 20 mil turistas oriundos de diversos Estados do País, e até mesmo de outros países para o Carnaval deste ano.

As visitas serão realizadas aos sábados de fevereiro, nos dias 1º, 08, 15, 22 e 29 de fevereiro, das 7h às 13h.