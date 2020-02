Na BA: Mulher que foi morta e teve filho levado, foi assassinada por amiga que fingiu gravidez para namorado, diz polícia

A mulher que foi achada morta e com sinais de violência dentro de casa, em Eunápolis, no sul da Bahia, no início deste mês de janeiro, foi assassinada por uma amiga que havia inventado uma gravidez e queria roubar o filho da vítima para apresentá-lo como filho dela. A informação foi confirmada pelo delegado Bernardo Marques Pacheco, delegado titular do município, que investiga o caso.