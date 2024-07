No último sábado, o Ginásio de Esportes Beira Rio, em Fernandópolis, foi palco do Festival Regional da Amizade de Vôlei Adaptado, um evento que reuniu equipes das categorias 45+, 58+ e 68+ de sete municípios da região. Participaram do torneio as cidades de Fernandópolis, Votuporanga, Jales, Onda Verde, Indiaporã, Vitória Brasil e Santa Rita D’Oeste.

Destacando-se em todas as categorias, Votuporanga obteve ótimos resultados, conquistando o vice-campeonato na categoria 68+ e o terceiro lugar na categoria 58+. A competição, organizada pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, foi marcada por cerca de vinte partidas emocionantes, proporcionando aos participantes não apenas excelentes jogos, mas também valiosas oportunidades de aprendizado.

Entre as equipes participantes, destacaram-se Indiaporã e Onda Verde, representando algumas das melhores do país. Em especial, a cidade de Onda Verde se destacou como grande campeã em todas as categorias, reafirmando sua posição como uma das potências do vôlei adaptado nacional.

A equipe da Prefeitura Municipal de Votuporanga, orientada pelo técnico Marcinho Fukuiama, está retornando com força às competições regionais, com planos de evolução contínua e de alcançar resultados cada vez mais expressivos tanto em torneios regionais quanto estaduais.