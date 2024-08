As datas e horários das oitavas de final da Copa Paulista foram definidos pela FPF nesta segunda-feira. Os detalhes foram definidos em reunião desta tarde no prédio Pelé, na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo.

Os jogos de ida acontecem no sábado, no domingo e na terça-feira que vem. Os duelos de volta serão entre sexta-feira (30) e domingo (1° de setembro).

Avançaram os três primeiros de cada grupo, além do melhor quarto colocado, o Juventus. Os confrontos foram definidos colocando frente a frente o melhor da primeira fase (Monte Azul) com o pior (Vocem), o 2° contra o 15°, 3° x 14°, 4° x 13°, 5° x 12°, 6° x 11°, 7° x 10° e 8° x 9°.

O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2025, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga restante e leva R$ 150 mil.

Em caso de igualdade no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a definição da vaga será nos pênaltis.

Entre os classificados, há três campeões do Paulistão: Portuguesa (1935, 1936 e 1973), São Caetano (2004) e Juventus (1934).

Confira datas e horários dos jogos:

Jogos de ida

Sábado, 24 de agosto

15h: União São João x XV de Jaú, em Araras

15h: Capivariano x São Caetano, em Capivari

15h: Oeste x XV de Piracicaba, em Santana de Parnaíba

16: Comercial-SP x Primavera-SP, em Ribeirão Preto

Domingo, 25 de agosto

10h: Vocem x Monte Azul, em Assis

10h: Juventus-SP x Taquaritinga, em São Paulo

10h30: Francana x Votuporanguense, em Franca

Terça-feira, 27 de agosto

20h: São Bento x Portuguesa, em Sorocaba

Jogos de volta

Sexta-feira, 30 de agosto

19h30: XV de Piracicaba x Oeste, em Piracicaba

Sábado, 31 de agosto

15h: Taquaritinga x Juventus, em Taquaritinga

15h: Primavera x Comercial, em Indaiatuba

15: São Caetano x Capivariano, em São Caetano do Sul

15h: Portuguesa x São Bento, em São Paulo

17h: XV de Jaú x União São João, em Jaú

18h: Votuporanguense x Francana, em Votuporanga

