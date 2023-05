O Fernandópolis foi goleado hoje pela equipe do VOCEM, de Assis, em pleno estádio Cláudio Rodante.

Jogando em seus domínios, a Águia foi goleada por 5 a 2 e agora ocupa a lanterna do grupo 1 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com apenas um ponto ganho.

Os gols do VOCEM foram marcados por Guthierres(2 vezes), Neto, Júlio Simas e Nicholas. Já o Fefecê descontou com Peixeiro e Ranisson.

No próximo sábado, 13, o Fernandópolis volta a jogar em casa, contra o Tanabi, às 15h.