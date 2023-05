Quatro pessoas morreram em uma batida entre um ônibus e um carro na manhã da última quinta-feira (04) no km 23 da BR-153, em Centralina/MG. As vítimas estavam todas no carro, entre elas, uma menina de três anos. No ônibus estavam 42 pessoas.

Os corpos das vítimas devem ser enterrados ainda neste sábado (06), em Dumont/SP, cidade natal de todos.