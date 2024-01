DISE prende casal que transportava mais de meio quilo de maconha

Policiais civis de Jales prenderam em flagrante na noite desta quinta-feira um jovem casal da cidade de Santa Albertina.

Segundo os investigadores, o casal transportava consigo dois pedaços de maconha que pesaram juntos 575g. Na residência do rapaz foi encontrada mais uma porção de maconha com peso de 5,4g, além de uma balança de precisão e petrechos utilizados no fracionamento de droga (plástico filme).

Os dois foram apresentados no plantão policial onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação. O veículo utilizado pro casal foi apreendido.