PM faz flagrante de venda de drogas na zona norte de Fernandópolis

Equipe da Polícia Militar de Fernandópolis suspeitou de um indivíduo em atitude suspeita no bairro Paraíso, e na abordagem do veículo constatou que o motorista D.S.S. tinha nas mãos uma porção de cocaína que havia acabado de comprar com E.F.S.F tendo pago a quantia de R$ 50,00 por esta porção.

Os policiais retornaram ao endereço do homem que vendeu a droga e localizou outras quatro porções idênticas já embaladas e uma porção maior em plástico preto e uma faca com resquícios da droga.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia onde o delegado plantonista ratificou o flagrante com base no artigo 33 em desfavor de E.F.S.S., o que vendeu a droga, e no artigo 28 em desfavor de D.S.S., ambos da lei de drogas, além da apreensão de todos os itens.