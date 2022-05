No dia em que foi morta, Rafaela tinha acabado de sair do CDP, onde visitou o marido. Ela dirigia um Fiat Stilo pela avenida Danilo Galeazzi quando sofreu a emboscada. Ao ser alvo de disparos, a adolescente abandonou o veículo no canteiro central e tentou fugir a pé. Imagens de câmeras de monitoramento filmaram a jovem correndo, enquanto era perseguida por dois homens em uma moto. Ela foi alcançada e morta a tiros.

São essas mesmas imagens que ligam Kesley à cena do crime, no entendimento do delegado. Ele viu semelhanças entre as tatuagens do rapaz e do atirador, que estava na garupa da moto. Fazem parte do inquérito provas obtidas a partir de quebra de sigilo telefônico da vítima e de testemunhas. Somado ao fato de que o marido de Rafaela, que estaria sendo traído, seria amigo dos dois suspeitos.