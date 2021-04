Motorista morre em acidente na Percy Semeghini em Arabá

Um motorista de um veículo morreu no início da tarde desta quinta-feira, dia, 1º de abril, em um acidente registrado na rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo ao trevo do distrito de Arabá, no município de Ouroeste, região de Fernandópolis.

A vítima, que não teve o nome e idade divulgados, teria perdido o controle da direção e saído da pista. Ele sofreu parada cardiorrespiratória e chegou a ser reanimado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e paramédicos da Unidade Avançada do Samu, mas acabou não resistindo.

Já a esposa dele foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital João Veloso em Ouroeste.

Não há informações sobre o estado de saúde dela.